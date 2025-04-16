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Изучение грузинского языка станет обязательным в вузах Грузии

Изучение грузинского языка станет обязательным в вузах Грузии

Sputnik Грузия

В 2005 году из бакалаврских программ вузов было исключено изучение грузинского языка как обязательного предмета 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T11:57+0400

2025-04-16T11:57+0400

2025-04-16T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Парламент Грузии готовит законопроект, согласно которому изучение грузинского языка станет обязательной частью программы бакалавриата в вузах, заявил глава комитета по вопросам образования Гиви Миканадзе.Изучение грузинского языка было обязательным в вузах Грузии на всех факультетах до 2005 года. После реформы грузинский язык перешел в категорию предметов по выбору из категории обязательных к изучению на непрофильных факультетах. В 2005 году по устному указанию тогдашнего руководства министерства образования из бакалаврских программ высших учебных заведений целенаправленно было исключено изучение грузинского языка как обязательного предмета, отметил он."В тот период была упразднена комиссия по государственному языку при тогдашнем президенте Грузии, ликвидирован подкомитет по грузинскому языку в парламенте, расформирована языковая палата, в общеобразовательных школах были сокращены часы преподавания грузинского языка, а на уровне бакалавриата полностью исключили грузинский язык из обязательной программы", – заявил Миканадзе.В Грузии 63 вуза, из которых 19 государственных и 44 частных. При этом 64% из них находится в Тбилиси. В грузинских вузах переход на следующий курс определяется числом полученных кредитов. Чтобы набрать достаточное число кредитов к обязательным предметам, студенты должны выбрать дополнительные предметы – перечень предоставляется факультетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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