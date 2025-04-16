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Памятник всемирного наследия Светицховели опять под угрозой в Грузии

Памятник всемирного наследия Светицховели опять под угрозой в Грузии

Sputnik Грузия

Непогода уже второй раз привела к просачиванию воды внутрь уникального православного храма 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Второй раз с начала года в соборе Светицховели, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, протекла вода, фрескам ничто не угрожает, утверждает Агентство защиты культурного наследия. Первый раз вода просочилась в храм в результате обильных осадков 22 марта. После чего лорфины и полог были обработаны биоцидным раствором, затем полог также очистили от лишайников и планировали заполнить трещины, откуда просачивалась вода. Агентство обещает решить проблему с просачиванием воды в храм сразу же после улучшения погоды. Светицховели – кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, был построен в XI веке на месте первой христианской церкви Грузии IV века. По легенде, под его фундаментом покоится хитон Иисуса Христа, который, согласно преданию, был принесен в Мцхета после распятия. Храм был признан памятником Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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