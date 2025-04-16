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Партия Гахария готовится к выборам в органы местного самоуправления
Партия Гахария готовится к выборам в органы местного самоуправления
Sputnik Грузия
Окончательно вопрос участия в выборах будет решен вместе с избирателями партии, заявил политик 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T17:26+0400
2025-04-16T17:26+0400
2025-04-16T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Оппозиционная партия "За Грузию" готовится к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 4 октября, заявил лидер партии, бывший премьер-министр Георгий Гахария . Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Часть оппозиционных партий, в частности "Коалиция за перемены", заявила о своем отказе от участия в этих выборах. Как отметил политик, партия "За Грузию" готовится как к выборам в органы местного самоуправления, так и к новым парламентским выборам. При этом, по его словам, выборы в законодательный орган также должны состояться в октябре. Окончательно вопрос участия в выборах будет решен вместе с избирателями партии, добавил политик. "Может быть, примем, может быть, не примем, я не готов к этому решению сегодня", – подчеркнул Гахария. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. По итогам парламентских выборов правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, tv pirveli, георгий гахария, тбилиси, кутаиси, батуми, грузия, новости, политика
выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, tv pirveli, георгий гахария, тбилиси, кутаиси, батуми, грузия, новости, политика
Партия Гахария готовится к выборам в органы местного самоуправления
17:26 16.04.2025 (обновлено: 17:39 16.04.2025)
Окончательно вопрос участия в выборах будет решен вместе с избирателями партии, заявил политик
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Оппозиционная партия "За Грузию" готовится к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 4 октября, заявил лидер партии, бывший премьер-министр Георгий Гахария .
Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Часть оппозиционных партий, в частности "Коалиция за перемены", заявила о своем отказе от участия в этих выборах.
"Мы много раз говорили, что любая политическая партия всегда должна готовиться к любым выборам. Я не скажу ничего нового", – сказал Гахария в эфире телеканала TV Pirveli.
Как отметил политик, партия "За Грузию" готовится как к выборам в органы местного самоуправления, так и к новым парламентским выборам. При этом, по его словам, выборы в законодательный орган также должны состояться в октябре.
Окончательно вопрос участия в выборах будет решен вместе с избирателями партии, добавил политик.
"Может быть, примем, может быть, не примем, я не готов к этому решению сегодня", – подчеркнул Гахария.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов.
Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе.
По итогам парламентских выборов правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.