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Партия Гахария готовится к выборам в органы местного самоуправления

Партия Гахария готовится к выборам в органы местного самоуправления

Sputnik Грузия

Окончательно вопрос участия в выборах будет решен вместе с избирателями партии, заявил политик 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T17:26+0400

2025-04-16T17:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Оппозиционная партия "За Грузию" готовится к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 4 октября, заявил лидер партии, бывший премьер-министр Георгий Гахария . Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Часть оппозиционных партий, в частности "Коалиция за перемены", заявила о своем отказе от участия в этих выборах. Как отметил политик, партия "За Грузию" готовится как к выборам в органы местного самоуправления, так и к новым парламентским выборам. При этом, по его словам, выборы в законодательный орган также должны состояться в октябре. Окончательно вопрос участия в выборах будет решен вместе с избирателями партии, добавил политик. "Может быть, примем, может быть, не примем, я не готов к этому решению сегодня", – подчеркнул Гахария. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. По итогам парламентских выборов правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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