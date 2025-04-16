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Помешают ли китайские инвестиции "перезагрузке" отношений Грузии и США

Помешают ли китайские инвестиции "перезагрузке" отношений Грузии и США

Sputnik Грузия

Грузия пытается нормализовать отношения с новой американской администрацией Дональда Трампа, но сможет ли Тбилиси этого добиться, если мегапроект... 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T14:42+0400

2025-04-16T14:42+0400

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С возвращением Дональда Трампа в Белый дом и его политикой, направленной на восстановление былого величия страны, в Грузии возникло ощущение нового потенциала в отношениях с Вашингтоном. Однако существуют несколько факторов, которые могут сыграть ключевую роль в этой динамике, и не ясно, какой из них окажется решающим.Конечно же, речь идет об экономической экспансии Китая. Тбилиси не является жизненно важным пространством для Вашингтона, и все же потеря Грузии как главного стратегического партнера на Южном Кавказе нежелательна. Поэтому Трамп может потребовать от Тбилиси уступок взамен "перезагрузки" отношений.

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