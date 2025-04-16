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Пожар вспыхнул на крупнейшем рынке в Тбилиси
Пожар вспыхнул на крупнейшем рынке в Тбилиси
Sputnik Грузия
В результате пожара никто не пострадал 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T11:08+0400
2025-04-16T12:13+0400
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новости
происшествия
лило
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Пожар на крупнейшем рынке Тбилиси "Лило Молл" ликвидирован, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями. Огонь охватил сразу несколько торговых объектов, на месте было сильное задымление. По информации Службы по управлению ЧС, в результате возгорания никто не пострадал. Что стало причиной пожара, который тушили несколько пожарных расчетов, пока не сообщается. Территория рынка Лило охватывает 35 гектаров. Здесь расположено более шести тысяч торговых точек. Тут же обустроены склады и таможенный терминал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, лило, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси
грузия, новости, происшествия, лило, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси

Пожар вспыхнул на крупнейшем рынке в Тбилиси

11:08 16.04.2025 (обновлено: 12:13 16.04.2025)
© Sputnik / Alex ShlamovГлавный вход на вещевой рынок в Лило Lilo Mall
Главный вход на вещевой рынок в Лило Lilo Mall - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2025
© Sputnik / Alex Shlamov
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В результате пожара никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Пожар на крупнейшем рынке Тбилиси "Лило Молл" ликвидирован, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Огонь охватил сразу несколько торговых объектов, на месте было сильное задымление. По информации Службы по управлению ЧС, в результате возгорания никто не пострадал.
Что стало причиной пожара, который тушили несколько пожарных расчетов, пока не сообщается.
Территория рынка Лило охватывает 35 гектаров. Здесь расположено более шести тысяч торговых точек. Тут же обустроены склады и таможенный терминал.
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