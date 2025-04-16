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Президент Грузии посетит с визитом Армению
Президент Грузии посетит с визитом Армению
Sputnik Грузия
Свой первый официальный визит в качестве президента Грузии Кавелашвили уже совершил в Азербайджан 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T17:07+0400
2025-04-16T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили посетит Армению с официальным визитом 28-29 апреля, сообщили в администрации главы государства. Кавелашвили обратился к правительству с соответствующим предложением для получения одобрения визита. В рамках визита запланированы встречи Михаила Кавелашвили с президентом Армении Вааганом Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном и Патриархом всех армян Гарегином II. Свой первый официальный визит в качестве президента Грузии Кавелашвили совершил в Азербайджан. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузино-армянские отношения, грузия, новости, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, гарегин ii, михаил кавелашвили
грузино-армянские отношения, грузия, новости, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, гарегин ii, михаил кавелашвили
Президент Грузии посетит с визитом Армению
17:07 16.04.2025 (обновлено: 17:40 16.04.2025)
Свой первый официальный визит в качестве президента Грузии Кавелашвили уже совершил в Азербайджан
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили посетит Армению с официальным визитом 28-29 апреля, сообщили в администрации главы государства.
Кавелашвили обратился к правительству с соответствующим предложением для получения одобрения визита.
"Президенту Грузии дается согласие на письменное предложение об официальном визите в Армению 28-29 апреля 2025 года с целью углубления сотрудничества между Грузией и Арменией", – говорится в распоряжении.
В рамках визита запланированы встречи Михаила Кавелашвили с президентом Армении Вааганом Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном и Патриархом всех армян Гарегином II.
Свой первый официальный визит в качестве президента Грузии Кавелашвили совершил в Азербайджан.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года.
В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.