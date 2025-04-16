https://sputnik-georgia.ru/20250416/prokuratura-rasskazala-kak-klientov-obmanyvali-v-odnom-iz-nochnykh-klubov-tbilisi-292929474.html

Прокуратура рассказала, как клиентов обманывали в одном из ночных клубов Тбилиси

Прокуратура рассказала, как клиентов обманывали в одном из ночных клубов Тбилиси

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы за попытку мошенничества 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T19:29+0400

2025-04-16T19:29+0400

2025-04-16T19:43+0400

происшествия

грузия

новости

украина

армения

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24260/92/242609279_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_eb45387ecd2d55d106d5b9656a5302cf.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Владельцу ночного клуба "Даймонд", расположенного в Тбилиси, и пятерым его сотрудникам предъявлены обвинения в попытке мошенничества с туристами. По данным следствия, в ночном клубе, принадлежащем в прошлом судимому гражданину РФ, была разработана схема, по которой персонал вымогал деньги у туристов, приписывая лишние суммы к их счетам.В частности, клиенты получали счет с ценами, отличными от цен в меню заведения. Если посетитель отказывался платить, сотрудники оказывали на него психологическое давление, чтобы получить деньги. Всего обвиняются шесть человек, в том числе граждане Армении, Украины, а также три гражданина Грузии, среди которых один в прошлом судимый. На данном этапе установлены восемь пострадавших иностранцев, у которых обвиняемые требовали 33,5 тысячи лари. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

армения

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, украина, армения, тбилиси