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Прокуратура рассказала, как клиентов обманывали в одном из ночных клубов Тбилиси
Прокуратура рассказала, как клиентов обманывали в одном из ночных клубов Тбилиси
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы за попытку мошенничества 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T19:29+0400
2025-04-16T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Владельцу ночного клуба "Даймонд", расположенного в Тбилиси, и пятерым его сотрудникам предъявлены обвинения в попытке мошенничества с туристами. По данным следствия, в ночном клубе, принадлежащем в прошлом судимому гражданину РФ, была разработана схема, по которой персонал вымогал деньги у туристов, приписывая лишние суммы к их счетам.В частности, клиенты получали счет с ценами, отличными от цен в меню заведения. Если посетитель отказывался платить, сотрудники оказывали на него психологическое давление, чтобы получить деньги. Всего обвиняются шесть человек, в том числе граждане Армении, Украины, а также три гражданина Грузии, среди которых один в прошлом судимый. На данном этапе установлены восемь пострадавших иностранцев, у которых обвиняемые требовали 33,5 тысячи лари. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, украина, армения, тбилиси
происшествия, грузия, новости, украина, армения, тбилиси
Прокуратура рассказала, как клиентов обманывали в одном из ночных клубов Тбилиси
19:29 16.04.2025 (обновлено: 19:43 16.04.2025)
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы за попытку мошенничества
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Владельцу ночного клуба "Даймонд", расположенного в Тбилиси, и пятерым его сотрудникам предъявлены обвинения в попытке мошенничества с туристами.
По данным следствия, в ночном клубе, принадлежащем в прошлом судимому гражданину РФ, была разработана схема, по которой персонал вымогал деньги у туристов, приписывая лишние суммы к их счетам.
В частности, клиенты получали счет с ценами, отличными от цен в меню заведения. Если посетитель отказывался платить, сотрудники оказывали на него психологическое давление, чтобы получить деньги.
Всего обвиняются шесть человек, в том числе граждане Армении, Украины, а также три гражданина Грузии, среди которых один в прошлом судимый.
На данном этапе установлены восемь пострадавших иностранцев, у которых обвиняемые требовали 33,5 тысячи лари.
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.