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Согласие правительства обязательно для получения иностранного гранта в Грузии
Согласие правительства обязательно для получения иностранного гранта в Грузии
Sputnik Грузия
Правительство Грузии накладывает дополнительные ограничения на внешнее финансирование для местных организаций и граждан страны 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T18:50+0400
2025-04-16T18:50+0400
2025-04-16T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О грантах", согласно которым для получения иностранного гранта понадобится одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о гранте от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. Согласие на получение гранта будет необходимо не только организациям, но вузам и гражданам страны. Соискатели гранта должны представить соглашение, при этом соглашение не является гарантией получения согласия на грант. Исключения составят лишь спортивные гранты и гранты на обучение в вузах или научную деятельность. Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере. Кроме того, утверждены поправки в закон "О политических объединениях граждан", которые запретят партиям получать пожертвования в виде организации различных публичных мероприятий, например, лекций и семинаров от юридических лиц, в том числе, зарегистрированных за рубежом. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика
новости, грузия, политика
Согласие правительства обязательно для получения иностранного гранта в Грузии
Правительство Грузии накладывает дополнительные ограничения на внешнее финансирование для местных организаций и граждан страны
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О грантах", согласно которым для получения иностранного гранта понадобится одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве.
Речь идет о гранте от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.
Согласие на получение гранта будет необходимо не только организациям, но вузам и гражданам страны. Соискатели гранта должны представить соглашение, при этом соглашение не является гарантией получения согласия на грант.
Исключения составят лишь спортивные гранты и гранты на обучение в вузах или научную деятельность.
Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.
Кроме того, утверждены поправки в закон "О политических объединениях граждан", которые запретят партиям получать пожертвования в виде организации различных публичных мероприятий, например, лекций и семинаров от юридических лиц, в том числе, зарегистрированных за рубежом.
Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника".