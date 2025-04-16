https://sputnik-georgia.ru/20250416/soglasie-pravitelstva-obyazatelno-dlya-polucheniya-inostrannogo-granta-v-gruzii-292923782.html

Согласие правительства обязательно для получения иностранного гранта в Грузии

Согласие правительства обязательно для получения иностранного гранта в Грузии

Sputnik Грузия

Правительство Грузии накладывает дополнительные ограничения на внешнее финансирование для местных организаций и граждан страны 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T18:50+0400

2025-04-16T18:50+0400

2025-04-16T18:50+0400

новости

грузия

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1e/291606203_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_a001e532f7e49cbb8c411ce7d8e4100a.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О грантах", согласно которым для получения иностранного гранта понадобится одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о гранте от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. Согласие на получение гранта будет необходимо не только организациям, но вузам и гражданам страны. Соискатели гранта должны представить соглашение, при этом соглашение не является гарантией получения согласия на грант. Исключения составят лишь спортивные гранты и гранты на обучение в вузах или научную деятельность. Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере. Кроме того, утверждены поправки в закон "О политических объединениях граждан", которые запретят партиям получать пожертвования в виде организации различных публичных мероприятий, например, лекций и семинаров от юридических лиц, в том числе, зарегистрированных за рубежом. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика