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В Грузии число министерств увеличивается до 13
В Грузии число министерств увеличивается до 13
Sputnik Грузия
На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T18:47+0400
2025-04-16T18:47+0400
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министерство регионального развития и инфраструктуры грузии
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в 11 законов, которые предполагают увеличение числа министерств в правительстве страны. На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр. Согласно принятым изменениям, министерство регионального развития и инфраструктуры разделят на два отдельных ведомства – на министерство инфраструктуры и министерство регионального развития.Министерство инфраструктуры возглавит Ираклий Карселадзе. В компетенцию Мининфраструктуры, которое станет правопреемником существующего министерства, отойдут такие вопросы, как водоснабжение, газоснабжение, строительство и развитие автомобильных дорог, управление отходами, интернетизация и другое. Что касается министерства регионального развития, то его возглавит бывший вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури.Окончательное разделение министерств планируется в течение трех месяцев после принятия пакета. Также после принятия закона в государственный бюджет Грузии будут внесены поправки, которые определят бюджет новых ведомств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий карселадзе, кахи бекаури, инфраструктура, министерство инфраструктуры и регионального развития, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии, горнолыжные курорты грузии
грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий карселадзе, кахи бекаури, инфраструктура, министерство инфраструктуры и регионального развития, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии, горнолыжные курорты грузии
В Грузии число министерств увеличивается до 13
18:47 16.04.2025 (обновлено: 19:20 16.04.2025)
На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в 11 законов, которые предполагают увеличение числа министерств в правительстве страны.
На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр.
Согласно принятым изменениям, министерство регионального развития и инфраструктуры разделят на два отдельных ведомства – на министерство инфраструктуры и министерство регионального развития.
Министерство инфраструктуры возглавит Ираклий Карселадзе.
В компетенцию Мининфраструктуры, которое станет правопреемником существующего министерства, отойдут такие вопросы, как водоснабжение, газоснабжение, строительство и развитие автомобильных дорог, управление отходами, интернетизация и другое.
Что касается министерства регионального развития, то его возглавит бывший вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури.
Оно будет заниматься развитием высокогорных регионов, управлять Фондом развития регионов и контролем других юридических лиц публичного права, входящих в структуру министерства регионального развития и инфраструктуры.
Окончательное разделение министерств планируется в течение трех месяцев после принятия пакета.
Также после принятия закона в государственный бюджет Грузии будут внесены поправки, которые определят бюджет новых ведомств.