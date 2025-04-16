https://sputnik-georgia.ru/20250416/v-gruzii-chislo-ministerstv-uvelichivaetsya-do-13-292928681.html

В Грузии число министерств увеличивается до 13

В Грузии число министерств увеличивается до 13

Sputnik Грузия

На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T18:47+0400

2025-04-16T18:47+0400

2025-04-16T19:20+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

ираклий карселадзе

кахи бекаури

инфраструктура

министерство инфраструктуры и регионального развития

министерство регионального развития и инфраструктуры грузии

горнолыжные курорты грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271828345_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c04d3fdf04558614a338925eeb1427af.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в 11 законов, которые предполагают увеличение числа министерств в правительстве страны. На сегодняшний день в правительстве Грузии 12 министров и один госминистр. Согласно принятым изменениям, министерство регионального развития и инфраструктуры разделят на два отдельных ведомства – на министерство инфраструктуры и министерство регионального развития.Министерство инфраструктуры возглавит Ираклий Карселадзе. В компетенцию Мининфраструктуры, которое станет правопреемником существующего министерства, отойдут такие вопросы, как водоснабжение, газоснабжение, строительство и развитие автомобильных дорог, управление отходами, интернетизация и другое. Что касается министерства регионального развития, то его возглавит бывший вице-мэр Тбилиси Каха Бекаури.Окончательное разделение министерств планируется в течение трех месяцев после принятия пакета. Также после принятия закона в государственный бюджет Грузии будут внесены поправки, которые определят бюджет новых ведомств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий карселадзе, кахи бекаури, инфраструктура, министерство инфраструктуры и регионального развития, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии, горнолыжные курорты грузии