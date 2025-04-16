https://sputnik-georgia.ru/20250416/velikaya-pyatnitsa-2025-post-i-tserkovnye-traditsii-pyatnitsy-pered-paskhoy-292925989.html

Великая пятница 2025: пост и церковные традиции пятницы перед Пасхой

Великая пятница 2025: пост и церковные традиции пятницы перед Пасхой

Sputnik Грузия

Великая пятница в 2025 году выпадает на 18 апреля – именно в этот день распяли Спасителя, который принял мученическую смерть на кресте, чтобы искупить грехи... 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T17:00+0400

2025-04-16T17:00+0400

2025-04-16T17:49+0400

справки

религия

пасха 2025

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О церковных традициях Великой пятницы – как соблюдают пост верующие и какие службы проводят в самый скорбный день всего года, читайте в материале Sputnik Грузия. Церковные традиции Ни в одной из христианских конфессий, по церковной традиции, в пятницу Страстной седмицы литургии не служат. Исключение составляют лишь те годы, когда этот скорбный день выпадает на праздник Благовещения Богородицы. Во время службы в Великую пятницу читают отрывки из Священного Писания, которые посвящены Христовым страданиям, описанным во всех четырех Евангелиях. В последнюю пятницу перед Пасхой проводят три основные службы: Утреня, Царские Часы и Великая Вечерня с малым повечерием. Утреню проводят в Великий четверг вечером, когда читают посреди храма двенадцать Евангельских чтений, которые повествуют о страданиях Христа – начиная с Его последней беседы с учениками на Тайной Вечере и заканчивая погребением Спасителя в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к гробу. Царские Часы совершаются в Великую пятницу, а в третьем часу дня – считается, что в это время свершилась крестная смерть Христа, – проводится Вечерня. Во время церковной службы, по традиции, поют особый канон, посвященный распятию Господа, и выносят Плащаницу – плат, на котором изображен Спаситель, лежащий во гробе в полный рост. На Плащаницу во время церковной службы кладут Евангелие, а перед ней ставят кадильницу. Плат украшают цветами в память о том, как жены-мироносицы помазали тело погребенного Учителя благовониями. Во время службы перед Плащаницей кладут земные поклоны и прикладываются к ней. По церковной традиции, все службы пятницы и субботы перед Пасхой начинаются и завершаются перед Плащаницей, а не в алтаре. Плащаница, как символ трехдневного пребывания Господа в гробнице, находится в центре храма в течение неполных трех дней. За несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь. Как соблюдают пост? Пост в Великую пятницу – самый строгий в течение всего продолжительного Великого поста. В этот день, по монастырскому уставу, от пищи воздерживаются полностью. Верующие, которые не могут соблюдать такой строгий пост, могут после выноса Плащаницы перекусить хлебом и водой. В пост важно воздерживаться от злословия, зависти и скандалов и делать как можно больше добрых дел, так как без них он теряет свое значение. Великая пятница для всех верующих – время скорби и поминовения, день, когда теряет смысл все земное. В то же время она пропитана насквозь приближающимся чудом Воскресения. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , пасха 2025