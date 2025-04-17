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Борьба с пластиком в Грузии: пакеты проверяют на тяжелые металлы
Борьба с пластиком в Грузии: пакеты проверяют на тяжелые металлы
Sputnik Грузия
Идет проверка ряда предприятий в Тбилиси и Марнеули за нарушение стандартов производства полиэтиленовых пакетов 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T16:50+0400
2025-04-17T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Производимые в Тбилиси и Марнеули полиэтиленовые пакеты проверят на тяжелые металлы и разлагаемость, говорится в сообщении Департамента надзора за окружающей средой. С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых. По данным департамента, после получения результатов экспертизы производствам в Тбилиси и Марнеули грозит штраф, а не соответствующие стандартам полиэтиленовые пакеты будут уничтожены. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов). Департамент экологического надзора следит за процессом производства, Минфин – за импортом, а за процессом реализации – орган местного самоуправления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, марнеули
грузия, новости, общество, тбилиси, марнеули
Борьба с пластиком в Грузии: пакеты проверяют на тяжелые металлы
Идет проверка ряда предприятий в Тбилиси и Марнеули за нарушение стандартов производства полиэтиленовых пакетов
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Производимые в Тбилиси и Марнеули полиэтиленовые пакеты проверят на тяжелые металлы и разлагаемость, говорится в сообщении Департамента надзора за окружающей средой.
С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых.
"Опечатаны произведенные с нарушением установленных регуляций 2,5 тонны пластиковых пакетов. Образцы 14 видов пакетов отправлены в соответствующую лабораторию для установления уровня деградации и содержания тяжелых металлов", – говорится в сообщении.
По данным департамента, после получения результатов экспертизы производствам в Тбилиси и Марнеули грозит штраф, а не соответствующие стандартам полиэтиленовые пакеты будут уничтожены.
За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов).
Департамент экологического надзора следит за процессом производства, Минфин – за импортом, а за процессом реализации – орган местного самоуправления.