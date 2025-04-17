https://sputnik-georgia.ru/20250417/borba-s-plastikom-v-gruzii-pakety-proveryayut-na-tyazhelye-metally-292922387.html

Борьба с пластиком в Грузии: пакеты проверяют на тяжелые металлы

Борьба с пластиком в Грузии: пакеты проверяют на тяжелые металлы

Sputnik Грузия

Идет проверка ряда предприятий в Тбилиси и Марнеули за нарушение стандартов производства полиэтиленовых пакетов 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T16:50+0400

2025-04-17T16:50+0400

2025-04-17T16:50+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

марнеули

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23510/52/235105267_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_ea193ca481af0e7357b2faaa956d7a09.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Производимые в Тбилиси и Марнеули полиэтиленовые пакеты проверят на тяжелые металлы и разлагаемость, говорится в сообщении Департамента надзора за окружающей средой. С апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых. По данным департамента, после получения результатов экспертизы производствам в Тбилиси и Марнеули грозит штраф, а не соответствующие стандартам полиэтиленовые пакеты будут уничтожены. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1 000 лари (300 долларов). Департамент экологического надзора следит за процессом производства, Минфин – за импортом, а за процессом реализации – орган местного самоуправления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

марнеули

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, марнеули