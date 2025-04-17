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Что обсуждают представители МИД стран Южного Кавказа в Тбилиси – первый комментарий
Что обсуждают представители МИД стран Южного Кавказа в Тбилиси – первый комментарий
Sputnik Грузия
Грузия активно продвигает переговорную площадку для углубления сотрудничества между Тбилиси, Ереваном и Баку 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T13:50+0400
2025-04-17T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Возможности трехстороннего сотрудничества и интересные направления для трех стран будут главной темой обсуждения с участием замминистров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана, заявил замглавы МИД Лаша Дарсалия. Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран. В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, армения, азербайджан, тбилиси, никол пашинян, ираклий гарибашвили
Что обсуждают представители МИД стран Южного Кавказа в Тбилиси – первый комментарий
13:50 17.04.2025 (обновлено: 14:54 17.04.2025)
Грузия активно продвигает переговорную площадку для углубления сотрудничества между Тбилиси, Ереваном и Баку
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Возможности трехстороннего сотрудничества и интересные направления для трех стран будут главной темой обсуждения с участием замминистров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана, заявил замглавы МИД Лаша Дарсалия.
Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран.
"В рамках встречи будут обсуждены возможности трехстороннего сотрудничества. Те направления, которые могут быть интересны для трех стран, и будет проведена идентификация возможных направлений сотрудничества, чтобы страны региона развивали совместные подходы по целому ряду вопросов. Именно это будут основные направления сегодняшнего обсуждения", – заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.
В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.