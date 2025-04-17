https://sputnik-georgia.ru/20250417/chto-obsuzhdayut-predstaviteli-mid-stran-yuzhnogo-kavkaza-v-tbilisi---pervyy-kommentariy-292935053.html

Что обсуждают представители МИД стран Южного Кавказа в Тбилиси – первый комментарий

Что обсуждают представители МИД стран Южного Кавказа в Тбилиси – первый комментарий

Sputnik Грузия

Грузия активно продвигает переговорную площадку для углубления сотрудничества между Тбилиси, Ереваном и Баку 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T13:50+0400

2025-04-17T13:50+0400

2025-04-17T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Возможности трехстороннего сотрудничества и интересные направления для трех стран будут главной темой обсуждения с участием замминистров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана, заявил замглавы МИД Лаша Дарсалия. Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран. В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, армения, азербайджан, тбилиси, никол пашинян, ираклий гарибашвили