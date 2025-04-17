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Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы перед Пасхой

Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы перед Пасхой

Sputnik Грузия

Пасхальные выходные в Грузии начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T09:48+0400

2025-04-17T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Дополнительные поезда будут ездить между Батуми и Тбилиси в пасхальные выходные, говорится в сообщении Грузинской железной дороги. Дополнительный поезд из Тбилиси 18 и 19 апреля будет выезжать в 10:35, а из Батуми – в 18:30. Ранее Грузинская железная дорога назначила дополнительный ночной поезд между Тбилиси и Батуми, который будет ездить вплоть до 21 апреля включительно. Время отбытия поезда из Тбилиси – 00:30. Стоимость билета составляет 35 лари во второй класс, 75 лари – в первый класс и 125 – в бизнес-класс. Пасхальные выходные в Грузии начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пасха, пасха 2025, грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, грузинская железная дорога