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Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы перед Пасхой
Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы перед Пасхой
Sputnik Грузия
Пасхальные выходные в Грузии начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Дополнительные поезда будут ездить между Батуми и Тбилиси в пасхальные выходные, говорится в сообщении Грузинской железной дороги. Дополнительный поезд из Тбилиси 18 и 19 апреля будет выезжать в 10:35, а из Батуми – в 18:30. Ранее Грузинская железная дорога назначила дополнительный ночной поезд между Тбилиси и Батуми, который будет ездить вплоть до 21 апреля включительно. Время отбытия поезда из Тбилиси – 00:30. Стоимость билета составляет 35 лари во второй класс, 75 лари – в первый класс и 125 – в бизнес-класс. Пасхальные выходные в Грузии начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пасха, пасха 2025, грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, грузинская железная дорога
пасха, пасха 2025, грузия, новости, общество, батуми, тбилиси, грузинская железная дорога
Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы перед Пасхой
Пасхальные выходные в Грузии начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Дополнительные поезда будут ездить между Батуми и Тбилиси в пасхальные выходные, говорится в сообщении Грузинской железной дороги.
Дополнительный поезд из Тбилиси 18 и 19 апреля будет выезжать в 10:35, а из Батуми – в 18:30.
Ранее Грузинская железная дорога назначила дополнительный ночной поезд между Тбилиси и Батуми, который будет ездить вплоть до 21 апреля включительно. Время отбытия поезда из Тбилиси – 00:30.
Стоимость билета составляет 35 лари во второй класс, 75 лари – в первый класс и 125 – в бизнес-класс.
Пасхальные выходные в Грузии начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля.