Как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху – видео
16:56 17.04.2025 (обновлено: 17:31 17.04.2025)
© video: Sputnik
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Советом, как приготовить натуральные краски для яиц на Пасху, со Sputnik Грузия поделилась профессиональный кулинар. Подробнее – смотрите в видео
Для приготовления разных красок для яиц к Пасхе Вам понадобятся следующие ингредиенты: две свеклы, 1/2 краснокочанной капусты, две столовые ложки шафрана и апельсиновой кожуры, 200 г листьев шпината, 1/2 стакана перегородок грецкого ореха, 50 г луковой шелухи.
Свекла дает ярко красный цвет, краснокочанная капуста – синий, шафран и апельсиновая кожура – желтый, листья шпината – зеленый, ореховые перегородки – коричневый, а луковая шелуха – золотистый.
Все вышеперечисленные ингредиенты распределите по разным емкостям, залейте литром воды, одной чайной ложкой уксуса и варите 30 минут. Для получения чистого цвета процедите содержимое каждой емкости и сложить туда яйца. Кипятите 20-30 минут. Когда закипит, снимите с огня и оставьте яйца в краске на несколько часов. Чем дольше яйца будут в краске, тем темнее они получатся.
Свекла дает ярко красный цвет, краснокочанная капуста – синий, шафран и апельсиновая кожура – желтый, листья шпината – зеленый, ореховые перегородки – коричневый, а луковая шелуха – золотистый.
Все вышеперечисленные ингредиенты распределите по разным емкостям, залейте литром воды, одной чайной ложкой уксуса и варите 30 минут. Для получения чистого цвета процедите содержимое каждой емкости и сложить туда яйца. Кипятите 20-30 минут. Когда закипит, снимите с огня и оставьте яйца в краске на несколько часов. Чем дольше яйца будут в краске, тем темнее они получатся.