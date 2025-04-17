https://sputnik-georgia.ru/20250417/kakoy-budet-pogoda-v-gorodakh-gruzii-na-paskhu-292941941.html

Какой будет погода в городах Грузии на Пасху

Какой будет погода в городах Грузии на Пасху

Sputnik Грузия

В Тбилиси 18-19 апреля будет солнечно и без осадков, 20-21 апреля возможен небольшой дождь 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T22:42+0400

2025-04-17T22:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют теплую солнечную погоду 18-19 апреля и кратковременные дожди 20-21 числа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Пасхальные выходные в Грузии начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля. В Тбилиси 18-19 апреля будет солнечно и без осадков, 20-21 апреля возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 18-19 апреля ожидается теплая и сухая погода, 20-21 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 18-19 апреля ожидается теплая и сухая погода, 20-21 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 18-19 апреля ожидается теплая и сухая погода, 20-21 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 18-19 апреля ожидается ясная погода, 20-21 апреля местами пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +16...+21 градус. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +15...+20 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +15...+20 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии