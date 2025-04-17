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Надеюсь на продолжение – министр Грузии о встрече представителей МИД Южного Кавказа
Надеюсь на продолжение – министр Грузии о встрече представителей МИД Южного Кавказа
Sputnik Грузия
Данный формат – это хорошая возможность обсудить вопросы, касающиеся региона, заявила министр 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T19:47+0400
2025-04-17T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили надеется на продолжение встреч на уровне заместителей министров между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Первая встреча на уровне замминистров прошла в Тбилиси 17 апреля. Как заявил перед встречей замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия основными темами должны были стать возможности трехстороннего сотрудничества и интересные направления для всех трех стран. По ее словам, формат – это хорошая возможность обсудить вопросы, касающиеся региона. "Цель Грузии – максимально способствовать миру и стабильности в нашем регионе. Конечно, важны отношения с обоими соседями как с Азербайджаном, так и с Арменией в этом формате", – сказала Бочоришвили. Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, мака бочоришвили, новости, армения, азербайджан, мид грузии
политика, грузия, мака бочоришвили, новости, армения, азербайджан, мид грузии
Надеюсь на продолжение – министр Грузии о встрече представителей МИД Южного Кавказа
19:47 17.04.2025 (обновлено: 20:24 17.04.2025)
Данный формат – это хорошая возможность обсудить вопросы, касающиеся региона, заявила министр
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили надеется на продолжение встреч на уровне заместителей министров между Грузией, Арменией и Азербайджаном.
Первая встреча на уровне замминистров прошла в Тбилиси 17 апреля. Как заявил перед встречей замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия основными темами должны были стать возможности трехстороннего сотрудничества и интересные направления для всех трех стран.
"Это происходит впервые. Мы смогли в рабочем формате обсудить важные для региона вопросы. Надеюсь, что работа между тремя странами в данном формате продолжится, и мы сможем в будущем продолжить обсуждение и работу над важными для всех трех стран вопросами", – заявила Бочоришвили.
По ее словам, формат – это хорошая возможность обсудить вопросы, касающиеся региона.
"Цель Грузии – максимально способствовать миру и стабильности в нашем регионе. Конечно, важны отношения с обоими соседями как с Азербайджаном, так и с Арменией в этом формате", – сказала Бочоришвили.
Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран.
В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.