https://sputnik-georgia.ru/20250417/nadeyus-na-prodolzhenie--ministr-gruzii-o-vstreche-predstaviteley-mid-yuzhnogo-kavkaza-292941086.html

Надеюсь на продолжение – министр Грузии о встрече представителей МИД Южного Кавказа

Надеюсь на продолжение – министр Грузии о встрече представителей МИД Южного Кавказа

Sputnik Грузия

Данный формат – это хорошая возможность обсудить вопросы, касающиеся региона, заявила министр 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T19:47+0400

2025-04-17T19:47+0400

2025-04-17T20:24+0400

политика

грузия

мака бочоришвили

новости

армения

азербайджан

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291387180_0:112:2048:1265_1920x0_80_0_0_71c15834afef2ba101a61c23703094f8.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили надеется на продолжение встреч на уровне заместителей министров между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Первая встреча на уровне замминистров прошла в Тбилиси 17 апреля. Как заявил перед встречей замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия основными темами должны были стать возможности трехстороннего сотрудничества и интересные направления для всех трех стран. По ее словам, формат – это хорошая возможность обсудить вопросы, касающиеся региона. "Цель Грузии – максимально способствовать миру и стабильности в нашем регионе. Конечно, важны отношения с обоими соседями как с Азербайджаном, так и с Арменией в этом формате", – сказала Бочоришвили. Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером обеих стран. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. МИД Армении 13 марта 2025 года подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, мака бочоришвили, новости, армения, азербайджан, мид грузии