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Нацбанк Грузии одобрил повышение лимитов выдачи кредитов для микрофинансовых организаций

Нацбанк Грузии одобрил повышение лимитов выдачи кредитов для микрофинансовых организаций

Sputnik Грузия

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О микрофинансовых организациях" 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T09:01+0400

2025-04-17T09:01+0400

2025-04-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Увеличение лимитов кредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, даст возможность появлению новых продуктов и услуг, говорится в заявлении Нацбанка Грузии. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О микрофинансовых организациях", согласно которым максимальный лимит микрокредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, увеличен со 100 000 до 200 000 лари. Согласно внесенным в закон изменениям, Национальный банк Грузии также сможет установить дополнительные требования к микрокредитам для защиты микрофинансового сектора от чрезмерных рисков. Кредитный портфель микрофинансовых организаций на начало 2025 года составлял 2 миллиарда лари, откуда 889,8 тысячи кредитов выданы физическим лицам и только 676 – юридическим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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