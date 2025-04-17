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Нацбанк Грузии одобрил повышение лимитов выдачи кредитов для микрофинансовых организаций
Нацбанк Грузии одобрил повышение лимитов выдачи кредитов для микрофинансовых организаций
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Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О микрофинансовых организациях" 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T09:01+0400
2025-04-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Увеличение лимитов кредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, даст возможность появлению новых продуктов и услуг, говорится в заявлении Нацбанка Грузии. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О микрофинансовых организациях", согласно которым максимальный лимит микрокредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, увеличен со 100 000 до 200 000 лари. Согласно внесенным в закон изменениям, Национальный банк Грузии также сможет установить дополнительные требования к микрокредитам для защиты микрофинансового сектора от чрезмерных рисков. Кредитный портфель микрофинансовых организаций на начало 2025 года составлял 2 миллиарда лари, откуда 889,8 тысячи кредитов выданы физическим лицам и только 676 – юридическим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии одобрил повышение лимитов выдачи кредитов для микрофинансовых организаций
Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О микрофинансовых организациях"
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Увеличение лимитов кредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, даст возможность появлению новых продуктов и услуг, говорится в заявлении Нацбанка Грузии.
Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О микрофинансовых организациях", согласно которым максимальный лимит микрокредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, увеличен со 100 000 до 200 000 лари.
"Микрофинансовые организации получат возможность предлагать своим клиентам новые продукты и услуги. Малый и средний бизнес сможет привлекать финансовые ресурсы большего объема и расширять свою деятельность, что будет способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест", – говорится в заявлении.
Согласно внесенным в закон изменениям, Национальный банк Грузии также сможет установить дополнительные требования к микрокредитам для защиты микрофинансового сектора от чрезмерных рисков.
Кредитный портфель микрофинансовых организаций на начало 2025 года составлял 2 миллиарда лари, откуда 889,8 тысячи кредитов выданы физическим лицам и только 676 – юридическим.