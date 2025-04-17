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Печальная история тбилисского Дворца бракосочетаний – видео
Печальная история тбилисского Дворца бракосочетаний – видео
Sputnik Грузия
В 1985 году в столице Грузии был построен Дворец торжественных обрядов, или Дворец бракосочетаний. Подробнее об истории этого здания, ставшего одним из... 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T13:10+0400
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Авторы масштабного проекта – грузинские архитекторы Виктор Джорбенадзе и Важа Орбеладзе. Здание является примером храмовой архитектуры, в нем был применен и стиль бионика (или био-тек).Здесь отмечали свадьбы, торжественно проходили церемонии бракосочетания известных личностей. Одним из первых таких событий стала свадьба певицы Тамары Гвердцители в 1987 году, на которой присутствовали министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.В 1990 году фронтмен Deep Purple Иэн Гиллан в этом здании обновил свои свадебные клятвы с женой Броной. После развала СССР дворец оказался заброшен, а в 2002 году куплен бизнесменом Бадри Патаркацишвили. Он переименовал его в Дворец "Аркадия", а после смерти в 2008 году был похоронен в его саду. Сейчас здание закрыто, вся его территория находится в частной собственности.
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Печальная история тбилисского Дворца бракосочетаний – видео
13:10 17.04.2025 (обновлено: 14:53 17.04.2025)
В 1985 году в столице Грузии был построен Дворец торжественных обрядов, или Дворец бракосочетаний. Подробнее об истории этого здания, ставшего одним из символов Тбилиси, смотрите в видео
Авторы масштабного проекта – грузинские архитекторы Виктор Джорбенадзе и Важа Орбеладзе. Здание является примером храмовой архитектуры, в нем был применен и стиль бионика (или био-тек).
Здесь отмечали свадьбы, торжественно проходили церемонии бракосочетания известных личностей.
Одним из первых таких событий стала свадьба певицы Тамары Гвердцители в 1987 году, на которой присутствовали министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
В 1990 году фронтмен Deep Purple Иэн Гиллан в этом здании обновил свои свадебные клятвы с женой Броной.
После развала СССР дворец оказался заброшен, а в 2002 году куплен бизнесменом Бадри Патаркацишвили. Он переименовал его в Дворец "Аркадия", а после смерти в 2008 году был похоронен в его саду. Сейчас здание закрыто, вся его территория находится в частной собственности.