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Полиция Грузии предостерегла граждан о фейковых письмах от имени главы патрульной службы
Полиция Грузии предостерегла граждан о фейковых письмах от имени главы патрульной службы
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Полиция призывала граждан не поддаваться введению в заблуждение 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T15:51+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Многочисленные звонки от граждан поступили на горячую линию Центра управления общественной безопасностью "112" МВД Грузии в связи с фейковыми электронными письмами, которые они получили якобы от главы департамента патрульной полиции, говорится в заявлении ведомства. Звонившие указали, что получили по электронной почте сообщения неизвестного содержания от имени главы департамента патрульной полиции. Этот факт будет расследован соответствующими службами полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, мвд грузии
новости, грузия, общество, мвд грузии
Полиция Грузии предостерегла граждан о фейковых письмах от имени главы патрульной службы
Полиция призывала граждан не поддаваться введению в заблуждение
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Многочисленные звонки от граждан поступили на горячую линию Центра управления общественной безопасностью "112" МВД Грузии в связи с фейковыми электронными письмами, которые они получили якобы от главы департамента патрульной полиции, говорится в заявлении ведомства.
Звонившие указали, что получили по электронной почте сообщения неизвестного содержания от имени главы департамента патрульной полиции.
"В целях информирования граждан мы хотели бы уточнить, что вышеуказанные сообщения не были отправлены главой Департамента патрульной полиции, и мы призываем их не поддаваться введению в заблуждение", – говорится в заявлении.
Этот факт будет расследован соответствующими службами полиции.