https://sputnik-georgia.ru/20250417/politsiya-gruzii-predosteregla-grazhdan-o-feykovykh-pismakh-ot-imeni-glavy-patrulnoy-sluzhby-292937300.html

Полиция Грузии предостерегла граждан о фейковых письмах от имени главы патрульной службы

Полиция Грузии предостерегла граждан о фейковых письмах от имени главы патрульной службы

Sputnik Грузия

Полиция призывала граждан не поддаваться введению в заблуждение 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T15:51+0400

2025-04-17T15:51+0400

2025-04-17T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Многочисленные звонки от граждан поступили на горячую линию Центра управления общественной безопасностью "112" МВД Грузии в связи с фейковыми электронными письмами, которые они получили якобы от главы департамента патрульной полиции, говорится в заявлении ведомства. Звонившие указали, что получили по электронной почте сообщения неизвестного содержания от имени главы департамента патрульной полиции. Этот факт будет расследован соответствующими службами полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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