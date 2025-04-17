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Проект Анаклия очень нужен и Китаю, и Грузии – экономический эксперт

Проект Анаклия очень нужен и Китаю, и Грузии – экономический эксперт

Sputnik Грузия

Порт Анаклия очень нужен Китаю для осуществления его масштабного проекта по возрождению Великого шелкового пути, так же как он и нужен Грузии для установления... 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T17:13+0400

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Так считает доктор экономических наук, профессор и экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Порт Анаклия станет важной узловой точкой. Этому порту предстоит занять важнейшее стратегическое место и стать важнейшей точкой развития Грузии, потому что любая дорога такого плана вокруг себя создает целую цивилизацию", – подчеркнул Холод.Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.

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