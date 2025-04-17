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Работа для неимущих в Грузии – как работает программа
Работа для неимущих в Грузии – как работает программа
Sputnik Грузия
За время существования программы 39,7 тысячи неимущих граждан были трудоустроены на общественные работы 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T23:36+0400
2025-04-17T23:36+0400
2025-04-17T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Более 81,9 тысячи человек получили работу в рамках госпрограммы для трудоустройства лиц со статусом социально незащищенного лица, говорится в отчете правительства Грузии "О планировании политики трудоустройства и ее осуществлении". Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. Семьи соцнезащищенных продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет, и их статус не будет пересмотрен. Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены. Программа трудоустройства на общественные работы предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства . Данная сумма не будет облагаться налогом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, трудоустройство
Работа для неимущих в Грузии – как работает программа
23:36 17.04.2025 (обновлено: 23:49 17.04.2025)
За время существования программы 39,7 тысячи неимущих граждан были трудоустроены на общественные работы
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Более 81,9 тысячи человек получили работу в рамках госпрограммы для трудоустройства лиц со статусом социально незащищенного лица, говорится в отчете правительства Грузии "О планировании политики трудоустройства и ее осуществлении".
Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. Семьи соцнезащищенных продолжат получать помощь от государства в течение 4 лет, и их статус не будет пересмотрен.
Согласно отчету, за время существования программы 39,7 тысячи неимущих граждан были трудоустроены на общественные работы, а 32,8 тысячи получили работу в разных сферах на открытом рынке труда.
Цель программы – создание временных рабочих мест и содействие интеграции в рынок труда людей, которые долгое времени не были трудоустроены.
Программа трудоустройства на общественные работы предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства . Данная сумма не будет облагаться налогом.