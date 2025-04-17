https://sputnik-georgia.ru/20250417/skandalnoe-uvolnenie-direktora-novogo-teatra--minkult-gruzii-rasprostranil-zayavlenie-292933577.html

Скандальное увольнение директора "Нового театра" – Минкульт Грузии распространил заявление

Скандальное увольнение директора "Нового театра" – Минкульт Грузии распространил заявление

Sputnik Грузия

Труппа "Нового театра" бастует уже несколько месяцев после задержания ведущего актера на акции протеста в Тбилиси 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T12:58+0400

2025-04-17T12:58+0400

2025-04-17T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Директор Государственного профессионального театра музыкальной комедии и драмы им. Васо Абашидзе, режиссер Давид Доиашвили был уволен с должности из-за приостановки работы театра на фоне беспрерывного государственного финансирования, заявили в министерстве культуры Грузии. Труппа "Нового театра" бастует уже несколько месяцев после задержания ведущего актера театра Андро Чичинадзе 5 декабря 2024 года, которого обвиняют в участии в групповом насилии на акциях протеста в Тбилиси. Кроме того, труппа театра отправилась в тур по регионам Грузии с "протестным маршем". Сам уволенный Доиашвили называет действующее правительство нелегитимным. Несмотря на неоднократные предупреждения Минкульта Грузии, к сожалению, руководство театра не выполнило данное обязательство, отметили в ведомстве.В связи с этим Министерство культуры приняло законное решение об увольнении лица, ответственного за беспрерывную работу театра – директора Давида Доиашвили. В условиях постоянного финансирования из госбюджета творческий процесс в театре был приостановлен на месяцы, подчеркнули в Минкульте. В Минкульте также напомнили, что государственный театр является юридическим лицом публичного права, учрежденным государством, и, как любое другое юридическое лицо публичного права, несет ответственность и имеет юридическую обязанность выполнять цели, ради которых он был создан государством. Сразу после заявления Минкульта об увольнении Доиашвили у театра им. Абашидзе в среду вечером собралась немногочисленная акция протеста в поддержку режиссера. О своей поддержке Доиашвили заявили худруки нескольких театров, в том числе "Свободного театра" и Театр королевского квартала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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