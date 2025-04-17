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У грузино-российских торговых отношений есть огромный потенциал – экономист
У грузино-российских торговых отношений есть огромный потенциал – экономист
Sputnik Грузия
У российско-грузинских торгово-экономических отношений есть огромный потенциал, которые по большей степени до конца еще не освоен, считает доктор экономических... 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T16:30+0400
2025-04-17T16:30+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Любое торгово-экономическое сотрудничество имеет потенциал, и в большинстве случаев он не до конца реализован. Но что касается торгово-экономических отношений между Россией и Грузией – тут, конечно, неимоверно огромный потенциал, который можно осваивать и осваивать", – заявил Холод.Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.
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мультимедиа, экономика, грузия, россия, грузино-российские отношения, видео, грузинское вино, видео, видео-новости из грузии
мультимедиа, экономика, грузия, россия, грузино-российские отношения, видео, грузинское вино, видео, видео-новости из грузии
У грузино-российских торговых отношений есть огромный потенциал – экономист
16:30 17.04.2025 (обновлено: 16:39 17.04.2025)
У российско-грузинских торгово-экономических отношений есть огромный потенциал, которые по большей степени до конца еще не освоен, считает доктор экономических наук, профессор и экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Любое торгово-экономическое сотрудничество имеет потенциал, и в большинстве случаев он не до конца реализован. Но что касается торгово-экономических отношений между Россией и Грузией – тут, конечно, неимоверно огромный потенциал, который можно осваивать и осваивать", – заявил Холод.
Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.