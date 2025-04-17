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В Грузии ужесточают правила пребывания в стране иностранцев

В Грузии ужесточают правила пребывания в стране иностранцев

Sputnik Грузия

Упрощается процедура выдворения нелегально находящихся в стране иностранных граждан 17.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-17T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел подготовило пакет законодательных изменений об ужесточении правил пребывания в стране иностранцев и их выдворения из Грузии. Основные изменения вносятся в закон "О международной защите", а также в ряд исходящих законов. В частности, вырастут штрафы за нарушение правил пребывания в Грузии и упрощается процедура выдворения нелегально находящихся в стране иностранных граждан. Кроме того, ужесточены правила пребывания иностранцев, требующих убежища в Грузии. В частности, согласно законопроекту, будет введена ускоренная процедура для иностранцев, требующих убежища в стране, которые не обратились за получением статуса в течении месяца после прибытия в Грузию. Кроме того, больше не будет рассматриваться предоставление вида на жительства тем иностранцам, по которым начата процедура по выдворению из страны или принято решение о выдворении. Другие подробности законопроекта станут известны после его опубликования на сайте парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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