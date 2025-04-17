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https://sputnik-georgia.ru/20250417/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-dlya-legkovykh-avtomobiley-v-napravlenii-rossii-otkryto-292941421.html
Верхний Ларс сегодня: движение для легковых автомобилей в направлении России открыто
Верхний Ларс сегодня: движение для легковых автомобилей в направлении России открыто
Sputnik Грузия
Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено 17.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-17T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионов Грузии. По данным агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог

Верхний Ларс сегодня: движение для легковых автомобилей в направлении России открыто

20:51 17.04.2025 (обновлено: 22:46 17.04.2025)
© Roads Department of GeorgiaДорога международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс
Дорога международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2025
© Roads Department of Georgia
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Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
По данным агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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