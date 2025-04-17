Вкусные рецепты: как приготовить творожную пасху – видео

Для приготовления творожной пасхи Вам понадобятся следующие ингредиенты: 500 г творога, 180 г масла, 150 г сметаны, три столовые ложки меда, 50 г сахара, ¼ чашки обжаренных грецких орехов, 100 г фисташек, ¼ чашки изюма, 10 сушеных абрикосов, цедра ½ лимона, цедра ½ апельсина, цедра одного лайма, ваниль или ванилин, засахаренные лепестки роз и соль по вкусу.



Вначале взбейте миксером масло, сахар и мед до получения однородной массы. Затем добавьте сметану и творог, и вновь взбейте. Потом добавьте грецкие орехи, изюм, цедру лимона и апельсина, нарезанные сушеные абрикосы, ваниль или ванилин и хорошо перемешайте.



Затем поместите сито в миску, покройте ее дно марлей и залейте туда полученную массу, и потом сверху накройте массу в миске марлей. Сверху также положите что-то тяжелое, чтобы стекла лишняя жидкость. Поместите в холодильник на всю ночь. На второй день полученную массу выложите на тарелку, снимите марлю и посыпьте сверху блюдо фисташками, цедрой лайма, кожурой апельсина и высушенными лепестками роз. Приятного аппетита!