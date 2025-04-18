https://sputnik-georgia.ru/20250418/aziatskiy-bank-pomozhet-gruzii-v-povyshenii-energobezopasnosti-292951537.html

Азиатский банк поможет Грузии в повышении энергобезопасности

Азиатский банк поможет Грузии в повышении энергобезопасности

Sputnik Грузия

Проект позволит снизить зависимость Грузии от поддержки стабильности сети со стороны соседних стран 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T23:24+0400

2025-04-18T23:24+0400

2025-04-19T00:04+0400

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грузия

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азиатский банк развития (абр)

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 104 миллионов долларов для повышения энергетической безопасности Грузии, говорится в сообщении АБР. В рамках проекта АБР по "Хранению энергии и развитию зеленого водорода" банк поможет Грузии создать свое первое хранилище энергии и изучить возможности развития "зеленого водорода" в стране. Проект позволит повысить энергетическую безопасность, снизить зависимость Грузии от поддержки стабильности сети со стороны соседних стран и проложить путь для более широкого участия частного сектора. Как пояснил АБР, рост потребления электроэнергии, изменение характера осадков и доступности воды представляют существенные риски для гидроэлектростанций, от которых в значительной степени зависит грузинский энергетический сектор. Поэтому, передовые технологии, такие как BESS и зеленый водород, имеют решающее значение для устранения рисков изменения климата и обеспечения населения устойчивой энергией. Кроме того, Банк одобрил грантовую техническую помощь в размере 400 тысяч долларов для поддержки усилий Грузии по развитию "зеленого водорода". Это поможет правительству определить потенциал водорода и необходимые требования для поощрения участия частного сектора. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии будет контролировать реализацию проекта и политических реформ, предусмотренных в рамках проекта, а Государственная электросистема Грузии выступит в качестве реализующего агентства. Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, выданных Грузии, составляет 5 миллиардов долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона. Зеленый водород "Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии. Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах. Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), энергетика грузии