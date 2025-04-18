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Дополнительные рейсы поездов в западную Грузию назначены из Тбилиси
Дополнительные рейсы поездов в западную Грузию назначены из Тбилиси
Sputnik Грузия
Из-за высокого спроса грузинская железная дорога назначила дополнительные поезда в направлении Поти и Батуми 18.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-18T20:22+0400
2025-04-18T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы 21 и 22 апреля в связи с пасхальными праздниками. Пасха и День поминовения усопших один из широко отмечаемых праздников, когда выходцы из регионов отправляются из Тбилиси в свои села и города, чтобы посетить могилы предков. Из-за высокого спроса грузинская железная дорога назначила дополнительные поезда в направлении Поти и Батуми. Из Тбилиси поезд в направлении Поти отправится в 11:05, а в направлении Батуми в 10:35. Из Поти же поезд будет отправляться в 18:35, а из Батуми в 18:30. Пасхальные выходные завершаются 21 апреля и с 22 апреля в Грузии начинает обычная рабочая неделя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, поти, батуми, грузинская железная дорога
грузия, новости, общество, поти, батуми, грузинская железная дорога
Дополнительные рейсы поездов в западную Грузию назначены из Тбилиси
20:22 18.04.2025 (обновлено: 20:52 18.04.2025)
Из-за высокого спроса грузинская железная дорога назначила дополнительные поезда в направлении Поти и Батуми
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы 21 и 22 апреля в связи с пасхальными праздниками.
Пасха и День поминовения усопших один из широко отмечаемых праздников, когда выходцы из регионов отправляются из Тбилиси в свои села и города, чтобы посетить могилы предков.
Из-за высокого спроса грузинская железная дорога назначила дополнительные поезда в направлении Поти и Батуми.
Из Тбилиси поезд в направлении Поти отправится в 11:05, а в направлении Батуми в 10:35. Из Поти же поезд будет отправляться в 18:35, а из Батуми в 18:30.
Пасхальные выходные завершаются 21 апреля и с 22 апреля в Грузии начинает обычная рабочая неделя.