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Граждан Казахстана арестовали в Грузии за наркотики

Граждан Казахстана арестовали в Грузии за наркотики

Sputnik Грузия

Сотрудники полиции в период с 17 марта по 16 апреля 2025 года включительно задержали 65 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Два гражданина Казахстана были задержаны в Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и попытке продажи наркотиков и марихуаны, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, во время обыска задержанных и их автомобиля были обнаружены подготовленные к продаже метадон и марихуана. Им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины. "Сотрудники полиции в период с 17 марта по 16 апреля 2025 года включительно задержали 65 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, большинство из задержанных – наркореализаторы", – говорится в материалах МВД Грузии.Наряду с гражданами Грузии за наркопреступления задержаны также граждане Азербайджана, Ирана, Турции, Румынии, Украины, Малайзии и Беларуси. Активные задержания за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попадет в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточаются сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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