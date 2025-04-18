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Граждане Китая и Таиланда задержаны по делу о содействии проституции в Грузии

Граждане Китая и Таиланда задержаны по делу о содействии проституции в Грузии

Sputnik Грузия

Для подтверждения обвинений оперативники провели тайное расследование и записали факты на камеру 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T13:54+0400

2025-04-18T13:54+0400

2025-04-18T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Два гражданина Китая и гражданин Таиланда задержаны в черноморском курорте Грузии Батуми по обвинению в содействии проституции и выделении места для проституции. Как установило следствие, обвиняемые систематически предоставляли женщинам, занимающимся проституцией, места в массажных салонах за определенную плату. Также, по данным расследования, они помогали женщинам в поисках клиентов, взамен женщины платили им часть дохода. Для подтверждения обвинений оперативники провели тайное расследование и записали факты на камеру. Следствие ведется по статье "Содействие занятию проституцией". В случае подтверждения вины задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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