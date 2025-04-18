https://sputnik-georgia.ru/20250418/grazhdane-kitaya-i-tailanda-zaderzhany-po-delu-o-sodeystvii-prostitutsii-v-gruzii-292944330.html
Граждане Китая и Таиланда задержаны по делу о содействии проституции в Грузии
Граждане Китая и Таиланда задержаны по делу о содействии проституции в Грузии
Sputnik Грузия
Для подтверждения обвинений оперативники провели тайное расследование и записали факты на камеру 18.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-18T13:54+0400
2025-04-18T13:54+0400
2025-04-18T13:54+0400
новости
происшествия
грузия
китай
таиланд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285965658_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_ea07e42a29528e691cf551462aa05dc8.jpg
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Два гражданина Китая и гражданин Таиланда задержаны в черноморском курорте Грузии Батуми по обвинению в содействии проституции и выделении места для проституции. Как установило следствие, обвиняемые систематически предоставляли женщинам, занимающимся проституцией, места в массажных салонах за определенную плату. Также, по данным расследования, они помогали женщинам в поисках клиентов, взамен женщины платили им часть дохода. Для подтверждения обвинений оперативники провели тайное расследование и записали факты на камеру. Следствие ведется по статье "Содействие занятию проституцией". В случае подтверждения вины задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
таиланд
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285965658_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d7b38c606f925740218d7126f38b34dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, китай, таиланд
новости, происшествия, грузия, китай, таиланд
Граждане Китая и Таиланда задержаны по делу о содействии проституции в Грузии
Для подтверждения обвинений оперативники провели тайное расследование и записали факты на камеру
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Два гражданина Китая и гражданин Таиланда задержаны в черноморском курорте Грузии Батуми по обвинению в содействии проституции и выделении места для проституции.
Как установило следствие, обвиняемые систематически предоставляли женщинам, занимающимся проституцией, места в массажных салонах за определенную плату.
Также, по данным расследования, они помогали женщинам в поисках клиентов, взамен женщины платили им часть дохода.
Для подтверждения обвинений оперативники провели тайное расследование и записали факты на камеру.
Следствие ведется по статье "Содействие занятию проституцией". В случае подтверждения вины задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.