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Китайский язык планируют изучать в школах Грузии
Китайский язык планируют изучать в школах Грузии
Sputnik Грузия
В планах Минобразования Грузии – утвердить стандарт для преподавания китайского языка и развивать образовательные ресурсы 18.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-18T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Изучение китайского языка как второго иностранного планируется в будущем в государственных школах Грузии, заявил министр образования и науки Александр Цуладзе. В государственных школах Грузии учат два иностранных языка: первый, английский, изучается с первого класса, а изучение второго иностранного языка, по выбору школы, начинается с пятого класса. В основном второй язык по выбору – это русский, немецкий или французский. Есть школы с изучением итальянского языка. По данным министра, в планах ведомства – утвердить стандарт для преподавания китайского языка и развивать образовательные ресурсы. Когда конкретно планируется ввести в школах преподавание китайского языка и в каких школах, министр не уточнял. Изучение китайского языка в Грузии становится более востребованным на фоне развития отношений между странами. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле и безвизовом режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, китай, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, тбилиси, китай, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
Китайский язык планируют изучать в школах Грузии
В планах Минобразования Грузии – утвердить стандарт для преподавания китайского языка и развивать образовательные ресурсы
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Изучение китайского языка как второго иностранного планируется в будущем в государственных школах Грузии, заявил министр образования и науки Александр Цуладзе.
В государственных школах Грузии учат два иностранных языка: первый, английский, изучается с первого класса, а изучение второго иностранного языка, по выбору школы, начинается с пятого класса. В основном второй язык по выбору – это русский, немецкий или французский. Есть школы с изучением итальянского языка.
По данным министра, в планах ведомства – утвердить стандарт для преподавания китайского языка и развивать образовательные ресурсы.
Когда конкретно планируется ввести в школах преподавание китайского языка и в каких школах, министр не уточнял.
Изучение китайского языка в Грузии становится более востребованным на фоне развития отношений между странами.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле и безвизовом режиме.