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Мэрия Тбилиси сообщила о графике работы общественного транспорта на Пасху
Мэрия Тбилиси сообщила о графике работы общественного транспорта на Пасху
Sputnik Грузия
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 20 апреля 18.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-18T10:52+0400
2025-04-18T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мэрия столицы решила продлить работу общественного транспорта (Тбилисского метрополитена и автобусов) в Пасхальную ночь и сделать проезд бесплатным, сообщил Каха Каладзе. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 20 апреля. В ночь с 19 на 20 апреля метро будет обслуживать пассажиров до 4 утра и проезд с 23:00 будет бесплатный. Кроме того, 20 и 21 апреля с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ходить бесплатные автобусы. Автобусы будут курсировать с территории, прилегающей к станциям метро "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", "Варкетили", "Вокзальная площадь", а также с верхнего выхода "Дидубе", от улицы Бессариона Чичинадзе и с III массива Варкетили – от улицы Шуамта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пасха, пасха 2025, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
пасха, пасха 2025, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Мэрия Тбилиси сообщила о графике работы общественного транспорта на Пасху
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 20 апреля
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мэрия столицы решила продлить работу общественного транспорта (Тбилисского метрополитена и автобусов) в Пасхальную ночь и сделать проезд бесплатным, сообщил Каха Каладзе.
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 20 апреля. В ночь с 19 на 20 апреля метро будет обслуживать пассажиров до 4 утра и проезд с 23:00 будет бесплатный.
"Приближается светлый праздник Пасхи – традиционно в пасхальную ночь тбилисский метрополитен будет работать по продленному графику. В целях обеспечения бесперебойного передвижения граждан метрополитен будет работать до 04:00 20 апреля, а с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля проезд будет бесплатным", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Кроме того, 20 и 21 апреля с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ходить бесплатные автобусы.
Автобусы будут курсировать с территории, прилегающей к станциям метро "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", "Варкетили", "Вокзальная площадь", а также с верхнего выхода "Дидубе", от улицы Бессариона Чичинадзе и с III массива Варкетили – от улицы Шуамта.