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Мэрия Тбилиси сообщила о графике работы общественного транспорта на Пасху

Мэрия Тбилиси сообщила о графике работы общественного транспорта на Пасху

Sputnik Грузия

Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 20 апреля 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Мэрия столицы решила продлить работу общественного транспорта (Тбилисского метрополитена и автобусов) в Пасхальную ночь и сделать проезд бесплатным, сообщил Каха Каладзе. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 20 апреля. В ночь с 19 на 20 апреля метро будет обслуживать пассажиров до 4 утра и проезд с 23:00 будет бесплатный. Кроме того, 20 и 21 апреля с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ходить бесплатные автобусы. Автобусы будут курсировать с территории, прилегающей к станциям метро "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", "Варкетили", "Вокзальная площадь", а также с верхнего выхода "Дидубе", от улицы Бессариона Чичинадзе и с III массива Варкетили – от улицы Шуамта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пасха, пасха 2025, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе