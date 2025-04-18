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Обновленная площадь Героев в центре Тбилиси: красиво и безопасно – видео

Обновленная площадь Героев в центре Тбилиси: красиво и безопасно – видео

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси расширила дорогу, ведущую с площади Героев к набережной Куры, а также провела масштабный ремонт подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры. 18.04.2025, Sputnik Грузия

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Для расширения дороги мэрии пришлось выкупить эту территорию у АЗС и частных владельцев. На дороге появилась новая разметка и светофоры, изменилась схема движения транспорта. Это одна из важнейших транспортных развязок в городе, где движение остается активным в любое время. Днем и в часы пик тут всегда были большие заторы и пробки, и, как говорят водители, расширение дороги на одну полосу не решило полностью проблему заторов в часы пик. В то же время движение машин стало более безопасным, так как добавились разделительные линии. В рамках проекта также были проведены работы по озеленению территории – тут высажено 140 новых деревьев и растений.

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