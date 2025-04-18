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Политическая и экономическая самостоятельность – то, что Грузия демонстрирует миру
Политическая и экономическая самостоятельность – то, что Грузия демонстрирует миру
Sputnik Грузия
Грузия, несмотря на стоны и возмущения лидеров прибалтийских стран, продолжает сотрудничать с Россией, таким образом демонстрируя свою политическую и... 18.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-18T18:37+0400
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Так считает доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.Об этом он заявил в интервью Sputnik Грузия. Ранее Литва ввела санкции против премьера и 16 представителей власти Грузии.“Когда Бог хочет наказать человека, то он лишает его разума. Когда Бог хочет наказать Литву, то он лишает разума всех литовских политиков, вот мы это и наблюдаем”, – так он прокомментировал критику властей Литвы в отношении Грузии.Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что прибалтийские страны критикуют Грузию, в том числе основываясь на ложной информации и ложных нарративах.
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мультимедиа, видео, литва, грузия, мака бочоришвили, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, литва, грузия, мака бочоришвили, грузино-российские отношения, видео
Политическая и экономическая самостоятельность – то, что Грузия демонстрирует миру
18:37 18.04.2025 (обновлено: 18:50 18.04.2025)
Грузия, несмотря на стоны и возмущения лидеров прибалтийских стран, продолжает сотрудничать с Россией, таким образом демонстрируя свою политическую и экономическую самостоятельность
Так считает доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Об этом он заявил в интервью Sputnik Грузия. Ранее Литва ввела санкции против премьера и 16 представителей власти Грузии.
“Когда Бог хочет наказать человека, то он лишает его разума. Когда Бог хочет наказать Литву, то он лишает разума всех литовских политиков, вот мы это и наблюдаем”, – так он прокомментировал критику властей Литвы в отношении Грузии.
Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что прибалтийские страны критикуют Грузию, в том числе основываясь на ложной информации и ложных нарративах.