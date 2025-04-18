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Приметы на Пасху 2025: что нельзя делать в день Воскресения Христова

Приметы на Пасху 2025: что нельзя делать в день Воскресения Христова

Sputnik Грузия

Пасха – главный христианский праздник, который в 2025 году верующие празднуют 20 апреля 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T22:02+0400

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религия

справки

пасха 2025

пасха

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Обычно Пасху православные и католики отмечают в разное время, однако пасхальное поздравление на разных языках и у разных конфессий всегда: "Христос воскрес" – "Воистину воскрес". Иногда даты празднования совпадают – в последний раз празднование Пасхи совпало в 2017-м. Какие приметы желательно учесть в день празднования Пасхи и что нельзя делать в праздник Воскресения Христова, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в день Воскресения Христова заниматься тяжелым физическим трудом, убирать или стирать – все дела, в том числе и по дому, желательно переделать заранее, чтобы церковный праздник посвятить молитвам и общению с близкими. Пасха – праздник радости, поэтому грустить, предаваться унынию, ссориться и конфликтовать нельзя. По приметам, если урегулировать в этот день разногласия в семье – удача будет сопутствовать весь год. Нельзя в главный церковный праздник посещать кладбище и устраивать поминки, так как предаваться скорби в этот светлый день нельзя. Нельзя отказываться от поздравлений или игнорировать традиции, так как пасхальное приветствие – это важная составляющая праздника, а несоблюдение пасхальных традиций – неуважение к празднику. Объедаться и напиваться на Пасху нельзя – по приметам, можно привлечь проблемы, так как это праздник света, а не причина для шумного веселья. Поэтому радость должна быть духовной и искренней. Народные приметы По приметам, нельзя соль на Пасху брать руками, чтобы они не начали потеть. Хорошая примета, набрать в пасхальную ночь воду из колодца и сбрызнуть ею помещение – в это время вода обладает магическими свойствами и очистит дом от негатива. Есть примета, что женщина надолго сохранит красоту и молодость, если на Пасху умоется водой с красного яйца. Напиваться в день Христова Воскресения – плохая примета, можно проходить весь год сонным и ленивым. По приметам, если зачесались губы на Пасху – к поцелуям, если брови – предстоит свидание, а если локтем ударишься – значит о тебе думает любимый. Весь год супруги проживут в мире и согласии, если в праздник Воскресения Христова смогут тайком от посторонних глаз похристосоваться, а если ребенок родится в этот день – это примета, что он вырастет здоровым и удачливым. По приметам, лето ожидается погожее, а урожай богатый, если небо в церковный праздник ясное и солнечное. Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , пасха 2025, пасха