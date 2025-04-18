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В Батуми отметят День города

В Батуми отметят День города

Sputnik Грузия

В 2024 году на "Батумоба" было потрачено до 300 тысяч лари на организацию мероприятия и гонорары 18.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-18T21:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Празднование Дня черноморского курортного города Батуми "Батумоба" отметят на территории Летнего театра 3-4 мая, сообщает издание "Батумелеби". В 2025 году жители Батуми будут праздновать137-летие города. На празднование мэрия Батуми планирует потратить из бюджета 141,2 тысячи лари. На данный момент неизвестно, кто примет участие в торжестве, а также сколько дополнительно будет выделено на гонорары. В 2024 году на "Батумоба" было потрачено до 300 тысяч лари на организацию мероприятия и гонорары. Батумский культурный центр объявил два тендера на организацию мероприятия в текущем году: Кроме того, обеспечение кейтеринга, транспортных услуг, установка палаток, сценических сеток, печать баннеров, предоставление воздушных шаров и многое другое. В этом тендере ООО "Креатив-Джгуди" предлагает Культурному центру услугу за 81 810 лари. На данный момент контракт не подписан. Второй тендер на 38 175 лари – услуги светодиодного экрана, установка стола диджея со светодиодным экраном, услуги диджейского оборудования и обеспечение DJ концерта, услуги кабельного канала. В этом тендере GT Holding LLC предлагает услуги Культурному центру на сумму 26 475 лари. С этой компанией контракт пока также не подписан. "Батумоба" раньше отмечали в начале сентября, но после опроса местного населения власти приняли решение с 2019 года перенести его на весну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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