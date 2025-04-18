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В Грузии отмечают Страстную пятницу
В Грузии отмечают Страстную пятницу
Sputnik Грузия
В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен выходным 18.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-18T09:01+0400
2025-04-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную пятницу – предпоследний и самый строгий день Великого поста, день, когда Иисус Христос принял мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен нерабочим.Литургии в Великую пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста тела Христова и погребения Его.На вечерне, при пении тропаря "Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...", священнослужители поднимают Плащаницу, то есть изображение Христа, лежащего в гробe, с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, религия , пасха 2025
грузия, новости, общество, религия , пасха 2025
В Грузии отмечают Страстную пятницу
В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен выходным
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную пятницу – предпоследний и самый строгий день Великого поста, день, когда Иисус Христос принял мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.
В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен нерабочим.
Литургии в Великую пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста тела Христова и погребения Его.
На вечерне, при пении тропаря "Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...", священнослужители поднимают Плащаницу, то есть изображение Христа, лежащего в гробe, с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.
Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.
Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.