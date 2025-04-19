https://sputnik-georgia.ru/20250419/bednykh-lyudey-v-gruzii-stanet-menshe-k-2028-godu--premer-292950632.html

Бедных людей в Грузии станет меньше к 2028 году – премьер

Бедных людей в Грузии станет меньше к 2028 году – премьер

Sputnik Грузия

Около 10% нашего населения, а это 370 тысяч человек, по-прежнему живут за чертой бедности, сообщил премьер 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T16:16+0400

2025-04-19T16:16+0400

2025-04-19T16:16+0400

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новости

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ираклий кобахидзе

статистика

безработица

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Уровень бедности в Грузии сократится до 4% к 2028 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави 2". Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", приоритетными направлениями являются сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости. По его словам, скоро будут опубликованы данные за 2024 год, и уровень бедности должен сократиться примерно до 10%. "В 2012 году уровень бедности составлял 30%, это нам досталось в наследство. По данным за 2023 год, он снизился до 11,8%. Мы не говорим, что люди счастливы и все богаты. Более того, около 10% нашего населения, а это 370 тысяч человек, по-прежнему живут за чертой бедности", – сказал премьер. Борьба с бедностьюБорьба с бедностью – одна из важнейших задач властей Грузии, сокращение бедности в стране началось в 2012 году. В конце марта 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что уровень бедности в стране за последние 12 лет после смены власти сократился почти вдвое – с 1,1 миллиона человек примерно до 600 тысяч. По данным Агентства соцобслуживания, число неимущих семей в Грузии с начала 2024 года по 1 октября выросло на 3,5% и составило 126,97 тысячи. При этом общее число граждан страны, живущих на грани нищеты, составляет 454,2 тысячи человек, из которых 253,2 тысячи – женщины. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов: чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). Пособие на каждого ребенка до 16 лет составляет 200 лари. Рост занятости По словам Кобахидзе, всего за последние три года было создано 195 тысяч новых рабочих мест, и за четыре года была удвоена средняя зарплата. "Эти цифры невозможно подделать, потому что эти работающие люди вносят деньги в бюджет. Еще 195 тысяч человек вносят подоходный налог в бюджет, и в дополнение к росту численности населения средняя зарплата почти удвоилась по сравнению с четырьмя годами ранее", – сказал он. Сокращение безработицы и рост занятости населения Грузии – приоритет правительства. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2024 года составил 14,2%, что на 1,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Число безработных снизилось на 14,7 тысячи человек и составило 233,9 тысячи человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, статистика, безработица