https://sputnik-georgia.ru/20250419/blagodatnyy-ogon-dostavyat-iz-ierusalima-v-gruziyu-nochnym-reysom-292955335.html
Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Грузию ночным рейсом
Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Грузию ночным рейсом
Sputnik Грузия
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова 19.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-19T13:13+0400
2025-04-19T13:13+0400
2025-04-19T13:37+0400
благодатный огонь
израиль
грузия
новости
общество
пасха
пасха 2025
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/05/287759813_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_a0373694e87200124381120b33e0511c.jpg
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Благодатный огонь доставят в Грузию из Израиля ночью 19 апреля — его привезут регулярным рейсом Georgian Airways, говорится в информации авиакомпании.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. В этом году грузинские паломники и священнослужители традиционно будут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня и лично сопроводят его в Грузию. Рейс прибудет в Грузию в 23:40, и его встретят священнослужители и верующие, которые после доставят огонь во все храмы страны. Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию, которая находится в центре храма. Затем он заходит внутрь часовни над гробом Христа, где молится о схождении огня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/05/287759813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ffddad14d7729f941a047197ad4457b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
благодатный огонь, израиль, грузия, новости, общество, пасха, пасха 2025
благодатный огонь, израиль, грузия, новости, общество, пасха, пасха 2025
Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Грузию ночным рейсом
13:13 19.04.2025 (обновлено: 13:37 19.04.2025)
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Благодатный огонь доставят в Грузию из Израиля ночью 19 апреля — его привезут регулярным рейсом Georgian Airways, говорится в информации авиакомпании.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.
В этом году грузинские паломники и священнослужители традиционно будут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня и лично сопроводят его в Грузию.
Рейс прибудет в Грузию в 23:40, и его встретят священнослужители и верующие, которые после доставят огонь во все храмы страны.
Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию, которая находится в центре храма. Затем он заходит внутрь часовни над гробом Христа, где молится о схождении огня.