https://sputnik-georgia.ru/20250419/blagodatnyy-ogon-dostavyat-iz-ierusalima-v-gruziyu-nochnym-reysom-292955335.html

Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Грузию ночным рейсом

Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Грузию ночным рейсом

Sputnik Грузия

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова 19.04.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Благодатный огонь доставят в Грузию из Израиля ночью 19 апреля — его привезут регулярным рейсом Georgian Airways, говорится в информации авиакомпании.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. В этом году грузинские паломники и священнослужители традиционно будут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня и лично сопроводят его в Грузию. Рейс прибудет в Грузию в 23:40, и его встретят священнослужители и верующие, которые после доставят огонь во все храмы страны. Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию, которая находится в центре храма. Затем он заходит внутрь часовни над гробом Христа, где молится о схождении огня. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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благодатный огонь, израиль, грузия, новости, общество, пасха, пасха 2025