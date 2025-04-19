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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Sputnik Грузия
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова 19.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-19T15:37+0400
2025-04-19T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Прямую трансляцию происходящего вел Первый канал ОВГ Грузии.Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.Благодатный огонь появляется в Кувуклии, часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Привезут его и в Грузию, на регулярном рейсе авиакомпании Georgian Airways. Борт приземлится в международном аэропорту Тбилиси в 23:40 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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иерусалим, новости, в мире, georgian airways, благодатный огонь
иерусалим, новости, в мире, georgian airways, благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
15:37 19.04.2025 (обновлено: 16:17 19.04.2025)
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Прямую трансляцию происходящего вел Первый канал ОВГ Грузии.
Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.
Благодатный огонь появляется в Кувуклии, часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Привезут его и в Грузию, на регулярном рейсе авиакомпании Georgian Airways. Борт приземлится в международном аэропорту Тбилиси в 23:40 по тбилисскому времени.