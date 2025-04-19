https://sputnik-georgia.ru/20250419/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-v-ierusalime-292955859.html

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Sputnik Грузия

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Прямую трансляцию происходящего вел Первый канал ОВГ Грузии.Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.Благодатный огонь появляется в Кувуклии, часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Привезут его и в Грузию, на регулярном рейсе авиакомпании Georgian Airways. Борт приземлится в международном аэропорту Тбилиси в 23:40 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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