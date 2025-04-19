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Данные о подростковой преступности в Грузии: самые частые преступления

Данные о подростковой преступности в Грузии: самые частые преступления

Sputnik Грузия

Основная часть задержанных в стране подростков обвиняется в воровстве 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Грузии за совершение различных преступлений в январе-феврале 2025 года были задержаны 128 человек в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из них 40,3% были задержаны в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершающих преступления, – Аджария, а на третьем – регион Имерети. Между тем в январе пострадавшими от различных преступлений признали 191 лицо до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений. Кроме того, 20 подростков только за первые два месяца 2025 года были признаны жертвами сексуальных преступлений, таких как изнасилование, секс с лицом, не достигшим 16 лет (возраст согласия в Грузии), и развратные действия. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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