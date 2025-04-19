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"Государственная электросистема Грузии" сделала заявление в связи с крупной аварией
"Государственная электросистема Грузии" сделала заявление в связи с крупной аварией
Sputnik Грузия
Свет отключили в Тбилиси и других регионах страны около 11 часов утра 19.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-19T14:57+0400
2025-04-19T14:57+0400
2025-04-19T14:57+0400
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государственная электросистема грузии
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Подача электроэнергии была ограничена в столице Грузии и ее регионах в результате аварийного отключения на линии электропередачи "Кавкасиони", сообщили в "Государственной электросистеме Грузии".При этом в компании не уточнили конкретную причину отключения, отметив, что восстановление электроснабжения уже началось. На данный момент свет появился у большей части абонентов.Из-за аварийного отключения электроэнергии первая линия Тбилисского метрополитена около часа не обслуживала пассажиров. Позже метро возобновило работу в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, государственная электросистема грузии, тбилисский метрополитен
грузия, новости, происшествия, тбилиси, государственная электросистема грузии, тбилисский метрополитен
"Государственная электросистема Грузии" сделала заявление в связи с крупной аварией
Свет отключили в Тбилиси и других регионах страны около 11 часов утра
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Подача электроэнергии была ограничена в столице Грузии и ее регионах в результате аварийного отключения на линии электропередачи "Кавкасиони", сообщили в "Государственной электросистеме Грузии".
При этом в компании не уточнили конкретную причину отключения, отметив, что восстановление электроснабжения уже началось. На данный момент свет появился у большей части абонентов.
Из-за аварийного отключения электроэнергии первая линия Тбилисского метрополитена около часа не обслуживала пассажиров. Позже метро возобновило работу в обычном режиме.