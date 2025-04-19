https://sputnik-georgia.ru/20250419/gosudarstvennaya-elektrosistema-gruzii-sdelala-zayavlenie-v-svyazi-s-krupnoy-avariey-292956719.html

"Государственная электросистема Грузии" сделала заявление в связи с крупной аварией

"Государственная электросистема Грузии" сделала заявление в связи с крупной аварией

Sputnik Грузия

Свет отключили в Тбилиси и других регионах страны около 11 часов утра 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T14:57+0400

2025-04-19T14:57+0400

2025-04-19T14:57+0400

грузия

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государственная электросистема грузии

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Подача электроэнергии была ограничена в столице Грузии и ее регионах в результате аварийного отключения на линии электропередачи "Кавкасиони", сообщили в "Государственной электросистеме Грузии".При этом в компании не уточнили конкретную причину отключения, отметив, что восстановление электроснабжения уже началось. На данный момент свет появился у большей части абонентов.Из-за аварийного отключения электроэнергии первая линия Тбилисского метрополитена около часа не обслуживала пассажиров. Позже метро возобновило работу в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, государственная электросистема грузии, тбилисский метрополитен