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Масштабное отключение электроэнергии в Грузии: что произошло?
Масштабное отключение электроэнергии в Грузии: что произошло?
Sputnik Грузия
Стало известно об остановке движения на первой линии тбилисского метрополитена 19.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-19T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии около 11:00 – электричество не подается в Тбилиси и часть регионов. В данный момент восстановление подачи в некоторых городах и районах уже началось.Была отключена линия электропередачи "Кавкасиони", причина сбоя неизвестна. Некоторые села в Аджарии, Гурии, Самегрело, Имерети и Кахети также были аварийно отключены от электричества. Позже стало известно об остановке движения на первой линии тбилисского метрополитена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, гурия, аджария, тбилиси, электричество
Масштабное отключение электроэнергии в Грузии: что произошло?
12:11 19.04.2025 (обновлено: 12:37 19.04.2025)
Стало известно об остановке движения на первой линии тбилисского метрополитена
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии около 11:00 – электричество не подается в Тбилиси и часть регионов.
В данный момент восстановление подачи в некоторых городах и районах уже началось.
Была отключена линия электропередачи "Кавкасиони", причина сбоя неизвестна. Некоторые села в Аджарии, Гурии, Самегрело, Имерети и Кахети также были аварийно отключены от электричества.
Позже стало известно об остановке движения на первой линии тбилисского метрополитена.