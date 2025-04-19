https://sputnik-georgia.ru/20250419/masshtabnoe-otklyuchenie-elektroenergii-v-gruzii-chto-proizoshlo-292954494.html

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии: что произошло?

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии: что произошло?

Sputnik Грузия

Стало известно об остановке движения на первой линии тбилисского метрополитена 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии около 11:00 – электричество не подается в Тбилиси и часть регионов. В данный момент восстановление подачи в некоторых городах и районах уже началось.Была отключена линия электропередачи "Кавкасиони", причина сбоя неизвестна. Некоторые села в Аджарии, Гурии, Самегрело, Имерети и Кахети также были аварийно отключены от электричества. Позже стало известно об остановке движения на первой линии тбилисского метрополитена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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