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Пасха 2025: метро в пасхальную ночь будет работать до 4 утра

Пасха 2025: метро в пасхальную ночь будет работать до 4 утра

Sputnik Грузия

Верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T14:13+0400

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2025-04-19T14:13+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Метрополитен в ночь с 19 на 20 апреля будет работать в особом режиме – до 04:00 по тбилисскому времени. Пасха – один из наиболее широко отмечаемых праздников в Грузии. Как правило, верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь. После 23:00 по тбилисскому времени и до 04:00 проезд в метрополитене будет бесплатным. Кроме того, 20 и 21 апреля с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ходить бесплатные автобусы. Автобусы будут курсировать с территории, прилегающей к станциям метро "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", "Варкетили", "Вокзальная площадь", а также с верхнего выхода "Дидубе", от улицы Бессариона Чичинадзе и с III массива Варкетили – от улицы Шуамта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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