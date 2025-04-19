https://sputnik-georgia.ru/20250419/paskha-2025-metro-v-paskhalnuyu-noch-budet-rabotat-do-4-utra-292954058.html
Пасха 2025: метро в пасхальную ночь будет работать до 4 утра
Пасха 2025: метро в пасхальную ночь будет работать до 4 утра
Sputnik Грузия
Верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь 19.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-19T14:13+0400
2025-04-19T14:13+0400
2025-04-19T14:13+0400
пасха
пасха 2025
общество
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/61/237766152_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_dc9b4e6dc6f9d302fe1fe1a2876bf28f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Метрополитен в ночь с 19 на 20 апреля будет работать в особом режиме – до 04:00 по тбилисскому времени. Пасха – один из наиболее широко отмечаемых праздников в Грузии. Как правило, верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь. После 23:00 по тбилисскому времени и до 04:00 проезд в метрополитене будет бесплатным. Кроме того, 20 и 21 апреля с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ходить бесплатные автобусы. Автобусы будут курсировать с территории, прилегающей к станциям метро "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", "Варкетили", "Вокзальная площадь", а также с верхнего выхода "Дидубе", от улицы Бессариона Чичинадзе и с III массива Варкетили – от улицы Шуамта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/61/237766152_155:0:2000:1384_1920x0_80_0_0_27bfe455b16f10942c81b96d0f59e13c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пасха, пасха 2025, общество, новости, грузия
пасха, пасха 2025, общество, новости, грузия
Пасха 2025: метро в пасхальную ночь будет работать до 4 утра
Верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Метрополитен в ночь с 19 на 20 апреля будет работать в особом режиме – до 04:00 по тбилисскому времени.
Пасха – один из наиболее широко отмечаемых праздников в Грузии. Как правило, верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь.
После 23:00 по тбилисскому времени и до 04:00 проезд в метрополитене будет бесплатным.
Кроме того, 20 и 21 апреля с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ходить бесплатные автобусы.
Автобусы будут курсировать с территории, прилегающей к станциям метро "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", "Варкетили", "Вокзальная площадь", а также с верхнего выхода "Дидубе", от улицы Бессариона Чичинадзе и с III массива Варкетили – от улицы Шуамта.