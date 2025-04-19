https://sputnik-georgia.ru/20250419/putin-obyavil-paskhalnoe-peremirie---ono-uzhe-vstupilo-v-silu-292957571.html

Путин объявил пасхальное перемирие – оно уже вступило в силу

Путин объявил пасхальное перемирие – оно уже вступило в силу

Sputnik Грузия

Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T19:49+0400

2025-04-19T19:49+0400

2025-04-19T20:55+0400

новости

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

россия

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие: оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Как уточнили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил, первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий.Подчеркивается, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

новости, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины, россия