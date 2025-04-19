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Путин объявил пасхальное перемирие – оно уже вступило в силу
Путин объявил пасхальное перемирие – оно уже вступило в силу
Sputnik Грузия
Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях 19.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-19T19:49+0400
2025-04-19T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие: оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Как уточнили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил, первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий.Подчеркивается, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины, россия
новости, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины, россия
Путин объявил пасхальное перемирие – оно уже вступило в силу
19:49 19.04.2025 (обновлено: 20:55 19.04.2025)
Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие: оно будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", – заявил Путин.
Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Как уточнили в Минобороны, начальник Генштаба российских Вооруженных сил, первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий.
Подчеркивается, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.