Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250419/v-gruzii-otmechayut-strastnuyu-ili-velikuyu-subbotu-292948770.html
В Грузии отмечают Страстную, или Великую, субботу
В Грузии отмечают Страстную, или Великую, субботу
Sputnik Грузия
В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят Вечерню с Литургией святителя Василия Великого 19.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-19T09:01+0400
2025-04-19T09:01+0400
религия
новости
грузия
общество
грузинская православная церковь
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266213803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea92f2a72e87d5ed88871f110f2694ab.jpg
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную, субботу – последний день Страстной недели перед Пасхой.Церковные службы Великой субботы начинаются в Страстную пятницу вечером. Служба в православных храмах носит как траурный, так и праздничный характер, ибо последний день поста является началом Пасхи.В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят Вечерню с Литургией святителя Василия Великого, одну из самых глубоких служб церковного года по содержанию.По традиции во время службы читают пятнадцать отрывков (паремий) из книг Ветхого Завета с пророчеством о Воскресении Спасителя.По церковной традиции в Великую субботу в храмах освящают крашеные яйца, куличи и пасхи, а вечером исповедуют верующих.Ежегодное схождение Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме происходит именно в Страстную субботу – это одно из главных чудес, которое символизирует воскрешение Спасителя. После службы Благодатный огонь выносят из храма.Незадолго до полуночи проводят особую церковную службу (Полунощницу), во время которой переносят Плащаницу на Престол, где она остается до Вознесения Христова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266213803_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5266f2707422972895972b74a44f9b6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
религия , новости, грузия, общество, грузинская православная церковь
религия , новости, грузия, общество, грузинская православная церковь

В Грузии отмечают Страстную, или Великую, субботу

09:01 19.04.2025
© photo: Sputnik / StringerЦерковная служба в храме Самеба. Верующие
Церковная служба в храме Самеба. Верующие - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят Вечерню с Литургией святителя Василия Великого
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную, субботу – последний день Страстной недели перед Пасхой.
Церковные службы Великой субботы начинаются в Страстную пятницу вечером. Служба в православных храмах носит как траурный, так и праздничный характер, ибо последний день поста является началом Пасхи.
В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят Вечерню с Литургией святителя Василия Великого, одну из самых глубоких служб церковного года по содержанию.
По традиции во время службы читают пятнадцать отрывков (паремий) из книг Ветхого Завета с пророчеством о Воскресении Спасителя.

Крестный ход с пением погребального "Святый Боже…" по церковной традиции совершают на утрени во время службы Великой Субботы и обносят святую Плащаницу вокруг храма. А после Литургии начинают чтения о деянии святых апостолов.

По церковной традиции в Великую субботу в храмах освящают крашеные яйца, куличи и пасхи, а вечером исповедуют верующих.
Ежегодное схождение Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме происходит именно в Страстную субботу – это одно из главных чудес, которое символизирует воскрешение Спасителя. После службы Благодатный огонь выносят из храма.
Незадолго до полуночи проводят особую церковную службу (Полунощницу), во время которой переносят Плащаницу на Престол, где она остается до Вознесения Христова.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0