https://sputnik-georgia.ru/20250419/vlasti-gruzii-pomogut-fermeram-razvodit-klubniku-292956194.html
Власти Грузии помогут фермерам разводить клубнику
Власти Грузии помогут фермерам разводить клубнику
Sputnik Грузия
Условием софинансирования является наличие регистрации сельхозземли 19.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-19T18:18+0400
2025-04-19T18:18+0400
2025-04-19T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение включить клубнику и люцерну в список культур, на орошение которых фермерам полагаются льготы. Согласно изменениям, внесенным в постановление правительства от 26 августа 2024 года, помимо однолетних культур, софинансирование установки капельных и дождевальных оросительных систем будет распространяться также на многолетние культуры клубники и люцерны. Доля софинансирования в каждом случае со стороны государства составит 50% в пределах 20-39 тысяч лари. Условием софинансирования является наличие регистрации сельхозземли. Кроме того, снижен предельный размер земельного участка, на котором должна быть установлена оросительная система. Ранее он не мог быть менее 0,5 гектара, а после изменений снижен до 0,2 гектара. Кроме того, с 40% до 50% увеличился лимит софинансирования создания тепличных хозяйств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика
грузия, новости, экономика
Власти Грузии помогут фермерам разводить клубнику
Условием софинансирования является наличие регистрации сельхозземли
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение включить клубнику и люцерну в список культур, на орошение которых фермерам полагаются льготы.
Согласно изменениям, внесенным в постановление правительства от 26 августа 2024 года, помимо однолетних культур, софинансирование установки капельных и дождевальных оросительных систем будет распространяться также на многолетние культуры клубники и люцерны.
Доля софинансирования в каждом случае со стороны государства составит 50% в пределах 20-39 тысяч лари. Условием софинансирования является наличие регистрации сельхозземли.
Кроме того, снижен предельный размер земельного участка, на котором должна быть установлена оросительная система. Ранее он не мог быть менее 0,5 гектара, а после изменений снижен до 0,2 гектара.
Кроме того, с 40% до 50% увеличился лимит софинансирования создания тепличных хозяйств.