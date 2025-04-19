https://sputnik-georgia.ru/20250419/vlasti-gruzii-pomogut-fermeram-razvodit-klubniku-292956194.html

Власти Грузии помогут фермерам разводить клубнику

Власти Грузии помогут фермерам разводить клубнику

Sputnik Грузия

Условием софинансирования является наличие регистрации сельхозземли 19.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-19T18:18+0400

2025-04-19T18:18+0400

2025-04-19T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение включить клубнику и люцерну в список культур, на орошение которых фермерам полагаются льготы. Согласно изменениям, внесенным в постановление правительства от 26 августа 2024 года, помимо однолетних культур, софинансирование установки капельных и дождевальных оросительных систем будет распространяться также на многолетние культуры клубники и люцерны. Доля софинансирования в каждом случае со стороны государства составит 50% в пределах 20-39 тысяч лари. Условием софинансирования является наличие регистрации сельхозземли. Кроме того, снижен предельный размер земельного участка, на котором должна быть установлена оросительная система. Ранее он не мог быть менее 0,5 гектара, а после изменений снижен до 0,2 гектара. Кроме того, с 40% до 50% увеличился лимит софинансирования создания тепличных хозяйств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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