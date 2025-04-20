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Эксперт о саммите стран Южного Кавказа в Тбилиси - видео
Эксперт о саммите стран Южного Кавказа в Тбилиси - видео
Sputnik Грузия
Доктор исторических наук, завкафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Жибек Сыздыкова рассказала о том, что принесет саммит стран Южного Кавказа в... 20.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-20T01:43+0400
2025-04-20T01:43+0400
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Смотрите в видео, какое мнение высказала эксперт и специалист по Центральной Азии и Кавказу о развитии регионального сотрудничества на Южном Кавказе.
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грузия, россия, кавказ, экспертное мнение, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, южный кавказ, видео
грузия, россия, кавказ, экспертное мнение, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, южный кавказ, видео
Эксперт о саммите стран Южного Кавказа в Тбилиси - видео
Доктор исторических наук, завкафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Жибек Сыздыкова рассказала о том, что принесет саммит стран Южного Кавказа в столице Грузии.
Смотрите в видео, какое мнение высказала эксперт и специалист по Центральной Азии и Кавказу о развитии регионального сотрудничества на Южном Кавказе.