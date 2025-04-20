https://sputnik-georgia.ru/20250420/ekspert-o-sammite-stran-yuzhnogo-kavkaza-v-tbilisi---video-292960598.html

Эксперт о саммите стран Южного Кавказа в Тбилиси - видео

Эксперт о саммите стран Южного Кавказа в Тбилиси - видео

Sputnik Грузия

Доктор исторических наук, завкафедрой стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Жибек Сыздыкова рассказала о том, что принесет саммит стран Южного Кавказа в... 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T01:43+0400

2025-04-20T01:43+0400

2025-04-20T01:43+0400

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Смотрите в видео, какое мнение высказала эксперт и специалист по Центральной Азии и Кавказу о развитии регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

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Sputnik Грузия

грузия, россия, кавказ, экспертное мнение, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, южный кавказ, видео