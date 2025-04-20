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Евросоюз пытается реанимировать идеологию нацизма - Лавров

Евросоюз пытается реанимировать идеологию нацизма - Лавров

Sputnik Грузия

По словам Лаврова, ведущую роль в этом процессе играют представители "брюссельской бюрократии" 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T21:03+0400

2025-04-20T21:03+0400

2025-04-20T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров жестко прокомментировал запреты чиновникам ряда стран ЕС приезжать в Москву на 9 мая, обвинив Европейский союз в попытке возрождения нацистской идеологии. Об этом он заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой размещен в его Telegram-канале."Нет слов, чтобы охарактеризовать происходящее. Это действительно уму непостижимо: Евросоюз открыто стремится возродить европейскую идеологию нацизма — ту самую, что зародилась на континенте, была уничтожена и категорически запрещена Нюрнбергским трибуналом. И теперь она вновь поднимает голову", — заявил министр."Мы сделаем все, чтобы эта идеология не получила второго дыхания, чтобы была уничтожена окончательно. Европа должна вернуться к своим истинным ценностям — не к тем, что предполагают подчинение, единообразие и агрессию к инакомыслящим, а к тем, которые строятся на уважении, исторической памяти и свободе выбора", — подчеркнул Лавров.Он также выразил надежду, что в странах Европы сохранится значительное число граждан, не готовых "отказаться от своих корней и подчиняться бюрократии с откровенно нацистским душком".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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