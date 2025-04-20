https://sputnik-georgia.ru/20250420/gruziya-otmechaet-svetlyy-prazdnik-paskhi-292956343.html

Грузия отмечает светлый праздник Пасхи

Грузия отмечает светлый праздник Пасхи

Sputnik Грузия

Ежегодно с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение 20.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-20T09:01+0400

2025-04-20T09:01+0400

2025-04-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузия, большая часть населения которой православные христиане, сегодня празднует Светлое Воскресение Христово.Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет. Она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 20 апреля.Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях.В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пасха, пасха 2025, религия , грузия, новости